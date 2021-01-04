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العراق: العمل لاعتماد الدينار العراقي في منصة “بُنى” للمدفوعات العربية

أعلن البنك المركزي العراقي عن الانطلاق الفعلي لاعتماد الدينار العراقي في منصة بُنى للمدفوعات العربية البينية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
العراق: العمل لاعتماد الدينار العراقي في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية

صرّح البنك المركزي في بيان له بحسب وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، أن المنصة تعمل على توفير خدمات المقاصة والتسوية في الوقت الفعلي للتحويلات المالية عبر الحدود بين الدول العربية وبالعملات العربية والدولية مشيراً إلى أنه قد تم تنفيذ أول حركة من خلال المصارف بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وبعملة الدرهم الامارتي.

وسبق للبنك المركزي أن قام وعدّد من المصارف المحلية بتوقيع إتفاقية وإكمال المتطلبات الفنية للمشاركة في المشروع بالتنسيق مع صندوق النقد العربي مؤكداً أن العمل جارٍ لاعتماد الدينار العراقي في النظام للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن المصارف ستتمكن من مشاركة الدول العربية في إرسال واستلام المدفوعات فيما بينها بصورة آمنة وموثوقة فيما ستُساعد هذه المنصة على تقليل اللجوء إلى المراكز العالمية من البنوك المراسلة في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية مما يسهم في تقليل الوقت والكِلف المصاحبة على المصارف وزبائنهم.

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