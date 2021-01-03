مصر: إيرادات قناة السويس بلغت 5.61 مليار دولار في 2020

رويترز/ كشفت هيئة قناة السويس في مصر، اليوم الأحد، عن حجم عائدات القناة في العام الفائت 2020.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن القناة حققت عائدات بقيمة 5.61 مليار دولار لمصر في 2020, حيث انخفضت عائداتها بنسبة 3% (من 5.8 مليار دولار) مقارنة بعام 2019.

وأشار رئيس هيئة القناة/ أسامة ربيع، إلى أنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021، وتجديد جميع الحوافز والتخفيضات التي تقررت لبعض فئات السفن في 2020.

وذكر ربيع أن سياسات التسويق ساعدت على صيانة معظم أحجام الشحن عبر القناة، والإيرادات، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أفرزته جائحة فيروس كورونا.

هذا وتعد القناة أقصر مسار للشحن البحري بين أوروبا وآسيا، ومصدر رئيسي لإيرادات الحكومة المصرية من العملة الصعبة. وتحظى بأهمية اقتصادية واستراتيجية كبرى، وتولي الدولة المصرية اهتماماً واسعاً بمشروع تنمية القناة، باعتباره أحد أهم المشاريع القومية الرئيسية، التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات.

وسجلت القناة عبور 18829 سفينة في عام 2020 بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن، ثاني أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة. فيما سجلت في العام الذي يسبقه عبور 18880 سفينة بإجمالي حمولة صافية قدرها 1.21 مليار طن، بفارق لا يتجاوز 51 سفينة و 38.1 مليون طن فقط بين العامين.