العراق: تصدير 2.9 مليون برميل نفط يومياً بعد اتفاق أوبك

صرح مدير عام الشركة الوطنية لتسويق النفط علاء الياسري بشأن الاتفاق مع أوبك أن “اتفاق أوبك أثر بشكل إيجابي في العراق، حيث كان العراق يصدر في أبريل العام الماضي نحو 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً وبسعر 14 دولاراً للبرميل، والإيرادات المتحققة تبلغ 1.5 مليار دولار، مبيناً أنه بعد اتفاق أوبك، وتحديداً في هذا الشهر فإن كميات النفط المصدرة بلغت مليونين و900 ألف برميل يومياً وبإيرادات 4 مليارات و200 مليون دولار، ما يعني أن كمية التصدير انخفضت، لكنَّ معدل الإيرادات ارتفع”.

حيث اتفقت أوبك على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يومياً في يناير الجاري وعقد اجتماعات شهرية بداية من يناير لتبني قرارات بشأن أي تعديل آخر للإنتاج بما لا يزيد عن 500 ألف برميل شهرياً.

ولفت الياسري إلى أن العراق تمكن من التعاقد مع أكبر الشركات الحكومية في كل من الأسواق الهندي والصيني والكوري، مبيناً أن النفط العراقي يصدر إلى الأسواق الآسيوية بنسبة تتجاوز الـ 70 %”.

وأضاف في ما يتعلق بنفط إقليم كردستان: “إن إقليم كردستان يعد شريكاً أساسياً في البلد، وأن هناك مشكلة في السياسة النفطية وإدارتها”.

وأشار إلى أن “كميات النفط المصدرة من إقليم كردستان عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يومياً، ولا علم لنا بوجود منافذ أخرى وقد تكون هناك عمليات تصدير بناقلات حوضية وغيرها”، منوهاً بأن “عقود نفط الإقليم مشاركة وخدمة حيث تقدر الكميات المصدرة من عقود المشاركة من 180 ألف إلى 150 ألف برميل يومياً”.

وبشأن الاتفاقية العراقية الصينية، ذكر الياسري أن “الصين تعد من أهم المشترين للنفط الخام في العالم، وهي محل منافس كبير لجميع الدول النفطية لكونها مستهلكاً مهماً جداً صناعياً واستهلاكياً للوقود”، لافتاً إلى أن “الاتفاقية الصينية، دور وزارة النفط فيها محدود”.

وأشار إلى أن “دور الوزارة، عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يمثل مرحلة سداد قيم المشاريع التي يتم تنفيذها وفقاً للاتفاقية، حيث يكون سدادها بالنفط الخام على وفق دفع حسابات معينة في الصين ويتم التحميل وفقا لسندات حكومية تحددها الحكومة الصينية”.

وتابع أنه “تم الاتفاق حول بيع 100 ألف برميل والأموال تذهب إلى الحساب الموجود في الصين، إلّا أنه حتى الآن لم تنفذ والأموال تذهب إلى البنك المركزي في الحساب الموجود الخاص بالإيرادات النفطية”.

وحول الاتفاقية الأردنية قال الياسري: إن “شركة تسويق النفط ليس لديها أسعار تفاضلية، وإنما أسعار ثابتة حسب السوق”، لافتاً إلى أن “الأردن اشترط على العراق حسب قرار مجلس الوزراء احتساب كلفة النقل وقدرت بـ 11 دولاراً، من بيجي للأردن، وهذا ضمن بنود الاتفاق الثنائي بين البلدين, والمصلحة العليا يقدرانها البلد والحكومة”.

/واع/