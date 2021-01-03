عُمان: 661 وكالة تجارية وترخيص مهني خلال الربع الثالث من 2020

بلغ إجمالي عدد الوكالات التجارية والتراخيص المهنية الصادرة في سلطنة عُمان خلال الربع الثالث من عام 2020 نحو 661 وكالة مرتفعة بنسبة 113.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 والبالغة 310 وكالات.

وأوضحت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وفق بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن هذه الوكالات تمثلت في 336 وكالة تجارية مجدّدة و218 وكالة تجارية جديدة و15 وكالة تجارية محدثة أو معدلة و11 وكالة تجارية ملغاة، فيما بلغ عدد التراخيص المهنية 81 ترخيصاً مهنياً.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم خدمة الوكالات التجارية عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” أو عبر مكاتب سند لتسهيل عملية تسجيل المستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

وأكدت ضرورة الالتزام بالاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة وكالة تجارية، مشيرة إلى أنه يتم حماية الوكالة التجارية وفق النظم والقوانين المعمول بها دولياً من خلال ما يتم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي.