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السعودية: إنهاء تعليق الرحلات الجوية وفتح المنافذ البرية والبحرية

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11 صباحاً اليوم الأحد وفق ضوابط محددة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: إنهاء تعليق الرحلات الجوية وفتح المنافذ البرية والبحرية

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً للبيانين الصادرين في 20/ 12/ 2020، وفي 27/ 12/ 2020، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات.

فقد قررت حكومة المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الإحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية التي بدأ العمل بها لمدة أسبوع من 20/ 12/ 2020، وتم تمديدها أسبوعاً آخر ينتهي في 3/ 1/ 2021، وأن يكون ذلك اعتباراً من الساعة 11 من صباح يوم الأحد 3/ 1/ 2021، مع مراعاة ما يلي:

1- أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد (B. 1, 1, 7)، مشروطاً بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوماً خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور (B. 1, 1, 7) قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

2- أن يتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد (B. 1, 1, 7)، وفقاً لما أشير إليه في الفقرة 1 أعلاه، في منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يوماً، مع إجراء فحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن 48 ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.

أما فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة (B. 1, 1, 7) يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.

وفيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حالياً؛ وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 3 أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR).

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