العراق: 4 مليارات دولار صادرات النفط في ديسمبر

واع/ أعلنت وزارة النفط، يوم الجمعة، أن إيرادات شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو أربعة مليارات دولار.

وذكرت الوزارة في بيان أنه بحسب الإحصائية الأولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 88 مليوناً و 211 الفاً و 750 برميلاً، بإيرادات مالية شهدت زيادة طفيفة بلغت نحو 4 مليارات دولار و213 مليوناً و 432 ألف دولار”.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت نحو 85 مليوناً و195 ألفاً و608 براميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و16 ألفاً و142 برميلاً.

ولفتت الإحصائية إلى أن معدل الكميات اليومي بلغ مليونين و846 ألف برميل في اليوم فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 47.765 دولاراً.