محرر في الموقع by محرر في الموقع

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محمد بن راشد: الإمارات سلمت تعهداتها في اتفاقية باريس للتغير المناخي

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محرر في الموقع by محرر في الموقع
محمد بن راشد: الإمارات سلمت تعهداتها في اتفاقية باريس للتغير المناخي

أوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، سلمت اليوم الثلاثاء، تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي، بعد تعهدها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030.

وقال سموه عبر تغريدة في حسابه على “تويتر” :سلمت الإمارات اليوم تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي .. وذلك بتعهدها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030 .. التغير المناخي هي المعركة الأبرز للبشرية خلال العقود القادمة للحفاظ على كوكب الأرض سليماً للأجيال الجديدة..”.

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