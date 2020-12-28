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مصر: زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 15% في العام المالي الجاري

من المقرر زيادة إنتاج مصر من الغاز إلى 7.540 مليار قدم مكعبة يومياً في 2020-2021، بما يزيد نحو 15 بالمئة عن إنتاج 2019-2020.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مصر: زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 15% في العام المالي الجاري

القاهرة – رويترز/ قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في تقرير على موقعها الإلكتروني إن من المقرر زيادة إنتاج مصر من الغاز إلى 7.540 مليار قدم مكعبة يومياً في 2020-2021، بما يزيد نحو 15 بالمئة عن إنتاج 2019-2020.

وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في 2019-2020 نحو 6.550 مليار قدم مكعبة يومياً، وفقاً للتقرير.

وتشهد مصر طفرة في إنتاج الغاز بفضل حقل “ظُهر” في البحر المتوسط واكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.

تأمل مصر في استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة الغاز وتوزيعه في المنطقة.

وفي الأعوام القليلة الماضية، رسمت مصر حدودها البحرية مع بعض الدول في شرق المتوسط لتدعيم أنشطة البحث والتنقيب عن موارد الطاقة دون منازاعات.

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