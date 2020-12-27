مصر: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 5.5 شهراً والأرز 11.1 شهراً

القاهرة – رويترز/ أظهر تقرير لوزارة التموين المصرية، اليوم الأحد، أن مخزون البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي 5.5 شهر. وذكر التقرير، أن مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز يكفي 11.1 شهر، ومن الزيوت النباتية 4.3 شهر.

وصرّح وزير التموين المصري علي المصيلحي، في مؤتمر صحافي، إن المساحة المزروعة بالأرز في مصر بلغت 1.76 مليون فدان هذا الموسم، وإن المحصول الناتج عنها يفوق الطلب المحلي. وكشف الوزير عن مشاركة بورصة السلع في موسم حصاد القمح القادم.

وكانت وزارة التموين وبورصة مصر قد أعلنتا، في سبتمبر الماضي، عن تأسيس البورصة السلعية على أن يتم طرح عدد من السلع بها كمرحلة أولى في النصف الأول من 2021.

وأبلغ وزير التموين الصحافيين، أن بلاده ستصل إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر بنهاية 2021. فيما قالت وزارة التموين في التقرير، إن مخزون مصر من سكر التموين يكفي 3.2 شهر.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، واعتمدت هذا العام خطة لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية، بما في ذلك القمح في 7 محافظات، بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه.

وتعزز هذه المخازن مخزون مصر من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والقمح، لتغطية 8 إلى 9 أشهر مقارنة بالمستويات الحالية التي تغطي 4 إلى 6 أشهر.