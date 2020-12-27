السعودية: اكتمال خطة التمويل 2020 بـ220 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين بوزارة المالية السعودية، عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي (58.7 مليار دولار) بنجاح، حيث تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة العربية السعودية المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة والتي تشمل التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسلة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية.

كما أعلن المركز، بحسب التقويم السنوي للإصدارات، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ حجم الطلبات 11.72 مليار ريال سعودي ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام. فيما قدرت وزارة المالية السعودية العجز في ميزانية 2020، بنحو 78 مليار دولار في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وسط تقديرات بأن يصل الإنفاق إلى 1.068 تريليون ريال في 2020.

وذكرت المملكة أن جائحة كوفيد-19 ربما تقوض تحقيق بعض الأهداف التي كان مخططاً لها قبل الأزمة، من قبيل زيادة النمو وخلق وظائف. كما وذكرت وثيقة الموازنة السعودية أن جائحة كوفيد-19 ربما تقوض تحقق بعض الأهداف التي كان مخططاً لها قبل الأزمة مثل زيادة النمو وخلق وظائف.