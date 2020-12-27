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العراق: العمل على رفع الطاقة التصديرية إلى 6 مليون برميل يومياً بعد 2023

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محرر في الموقع by محرر في الموقع
العراق: العمل على رفع الطاقة التصديرية إلى 6 مليون برميل يومياً بعد 2023

أكد وكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب أن بلاده تعكف على رفع الطاقة التصديرية لمنظومة صادراتها النفطية إلى 6 ملايين برميل.

مشيراً إلى حرص الوزارة على الإسراع في إنجاز وتنفيذ مشاريع تطوير المستودعات النفطية في قضاء الفاو بمحافظة البصرة والتي تهدف إلى تعزيز وإدامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية.

وقال المسؤول العراقي في تصريح تلقته وكالة الأنباء العراقية إن بلاده تهدف إلى تعزيز وإدامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، التي تشمل إنشاء 24 خزاناً تهدف إلى رفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من 3.5 مليون برميل إلى 6 ملايين برميل باليوم بعد عام 2023.

كما أشار إلى ضرورة التفريق بين الطاقة التصديرية المتاحة للمنظومة التصديرية والتصدير الفعلي الذي تحدده الوزارة وفق متطلبات الحاجة الفعلية مستقبلاً، لافتاً إلى أن خطط الوزارة تهدف أيضاً إلى تنفيذ مشروع الأنبوب البحري من مستودع الفاو إلى موانئ الصادرات النفطية، فضلاً عن مشاريع تطوير المنافذ التصديرية.

وجاء في الإحصائية التي نشرتها الوزارة أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 78 مليوناً و190 ألف و444 برميل، بإيرادات بلغت 3 مليار و 282 مليوناً و 394 ألف دولار.

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