محرر في الموقع by محرر في الموقع

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وزارة النفط العراقية تعلن بدء تصدير الوقود إلى لبنان في 2021

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محرر في الموقع by محرر في الموقع
وزارة النفط العراقية تعلن بدء تصدير الوقود إلى لبنان في 2021

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، أنّه تم التوصل إلى اتفاق مع لبنان لبدء إمدادات تصدير الوقود إلى بيروت خلال عام 2021 تبعاً للأسعار العالمية، وذلك عقب لقاء جمع وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، ووزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، في بغداد.

وأوردت الوزارة عن عبد الجبار تصريحه أنّ كميات الوقود ستكون “محدودة وسيتم الإعلان عنها لاحقاً”، وستغطي جزءاً من احتياجات لبنان من الوقود لتوليد الكهرباء، وذكر كذلك أنّه جرى الاتفاق على استيراد وقود النفط الأسود من العراق، لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل الأزمة النقدية اللبنانية التي دفعت الحكومة باتجاه دراسة آلية خفض الفاتورة النفطية من خلال استقدام النفط الخام من العراق عبر شركة تسويق النفط “سومو” وتكريره في لبنان.

وقد بدأت أزمات نقص الوقود في لبنان، منذ سبتمبر الماضي، في ضوء الشُح الكبير والمتزايد في الدولار الأمريكي اللازم لاستيراد المشتقات النفطية، والذي تتكفل به شركات خاصة لصالح الموزعين ومحطات الوقود، حيث دخل القطاع في إضرابات متتالية.

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