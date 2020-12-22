العراق يوقف الرحلات الجوية مع ثماني دول بسبب سلالة كورونا الجديدة

قالت الحكومة العراقية في بيان يوم الثلاثاء إنها قررت وقف الرحلات الجوية من وإلى ثماني دول لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا كما أمرت بإغلاق الأماكن العامة مثل المراكز التجارية والمطاعم.

وسيستمر وقف الرحلات الجوية لمدة أسبوعين ويسري اعتبارا من 24 ديسمبر كانون الأول ويشمل بريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا والدنمرك وإيران واليابان وبلجيكا وهولندا. ومن الممكن تمديد وقف الرحلات إذا استمر انتشار السلالة الجديدة في تلك الدول. وسيُسمح للعراقيين بالعودة من الدول الثماني على أن يبدأوا حجرا طبيا لمدة أسبوعين بعد وصولهم.

وقالت السلطات العراقية إن جميع المنافذ البرية مع الدول المجاورة ستُغلق أمام المسافرين لمدة أسبوعين لكن حركة البضائع ستستمر. وسيستمر إغلاق الأماكن العامة مثل المراكز التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من أماكن التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من 24 ديسمبر كانون الأول.

وبحسب وزارة الصحة العراقية سجلت البلاد 586503 حالات إصابة بكوفيد-19 إلى الآن بينها 12725 حالة وفاة. وقالت الوزارة إنها أبرمت اتفاقا مع شركة فايزر للحصول على 1.5 مليون جرعة من لقاحها لكوفيد-19 ستصل إلى البلاد أوائل العام المقبل.

رويترز