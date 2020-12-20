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عُمان: تعديل نظام دعم الكهرباء والمياه في يناير

تهدف الخطة، إلى جانب قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، لخفض العجز المالي المتنامي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى عشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي هذا العام.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
عُمان: تعديل نظام دعم الكهرباء والمياه في يناير

رويترز/ أعلنت الحكومة العُمانية اليوم الأحد أن السلطنة ستبدأ في إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة في يناير بحيث يصبح التركيز على دعم المياه والكهرباء للفئات الأكثر فقراً. حيث تراكمت ديون السلطنة في السنوات القليلة الماضية وهي حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.

قالت الحكومة العُمانية إن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد الأُسر التي يزيد دخلها على 1250 ريالا (3260 دولارا) شهرياً. فيما أوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن الأُسر التي يقل دخلها عن 500 ريال ستظل تتلقي دعماً حكومياً في فواتير المرافق. وبالنسبة للفئات الأخرى، سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة.

ويبدأ العمل  بالخطة الجديدة في يناير كانون الثاني وعلى العُمانيين المستحقين للدعم البدء في تقديم الطلبات من الأحد. بينما لم يتضح ما إذا كان المقيمون الأجانب سيستفيدون من النظام الجديد.

وبدأت عُمان أيضاً محادثات مبدئية مع بعض الدول الخليجية للحصول على دعم مالي. حيث ضغطت أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي نتيجة تفشي فيروس كورونا على مالية عُمان، وهي منتج صغير نسبياً للطاقة.

وأجرى حاكم البلاد الجديد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد تغييرات في الحكومة وكيانات الدولة، وأقر في أكتوبر تشرين الأول تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل نيسان القادم لدعم الإيرادات العامة.

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