الكويت: وزيرين جديدين للمالية والنفط في حكومة تواجه أزمة سيولة مالية

رويترز: أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يوم الإثنين مرسوما بتشكيل حكومة جديدة، تضم وزيرين جديدين للنفط والمالية في الدولة النفطية عضو منظمة أوبك، التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخها الحديث.

ووفقا لمركز التواصل الحكومي، تضمنت الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تغييرات واسعة أهمها تعيين محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط خلفا لخالد الفاضل. وشغل الفارس قبل ذلك موقع وزير التربية والتعليم العالي وكان عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

كما تم تعيين وكيل وزارة المالية الأسبق خليفة مساعد حمادة في منصب وزير المالية خلفا لبراك الشيتان.

ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار هذا العام، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط، ومن المتوقع أن تعطي الحكومة أولوية لتمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 مليار دولار) على مدى 20 عاما والذي رفضه البرلمان السابق.

وفي السابق عطلت البرلمانات المتعاقبة خططا حكومية كانت تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وتقليل الدعم الحكومي والحد من اعتماد المواطنين على الحكومة.

ودعا أمير الكويت خلال كلمة ألقاها بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين أمامه إلى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال طبقا لما نقلته الوكالة الرسمية “إنها بلا شك مرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جھدا استثنائیا وعملا دؤوبا مخلصا وتعاونا حقیقیا جادا مع إخوانكم أعضاء مجلس الأمة یرتقي بالممارسات قولا وعملا”.

وأكد أهمية “التزامكم بالتضامن فیما بینكم وتجسید التعاون والتنسیق بین أجھزتكم والارتقاء بالخدمات العامة والتصدي للقضایا الجوھریة التي تھم الوطن والمواطنین والعمل على ترسیخ دولة القانون والمؤسسات وإعلاء مصلحة الكویت لتبقى فوق كل اعتبار”.