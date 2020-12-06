احتجاز رجل أعمال فرنسي لبناني في بيروت لصلته بقضية رشاوى ساركوزي

وأضاف المصدران أن إلقاء القبض على تقي الدين تم بناء على مذكرة من الشرطة الدولية (الإنتربول) فيما يتعلق بقضية ساركوزي واتهامات منفصلة بالفساد.

ويحقق ممثلو ادعاء فرنسيون في مزاعم تقول إن معمر القذافي زود الحملة الانتخابية الناجحة لساركوزي بملايين اليورو جرى شحنها لباريس في حقائب سفر وهي اتهامات ينفيها ساركوزي.

وفي مقابلة في عام 2016 مع موقع إخباري فرنسي على الإنترنت، قال تقي الدين إنه نقل نحو خمسة ملايين يورو من التمويل غير المشروع من رئيس المخابرات السابق للقذافي إلى ساركوزي ومدير حملته الانتخابية.

لكن عندما ظهر تقي الدين مجددا في بيروت قبل بضعة أشهر، سحب تلك الرواية في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فرنسية.

وقال عماد الخازن لرويترز يوم الجمعة إنه ومحاميا آخر في بيروت توقفا عن تمثيل تقي الدين اعتبارا من مطلع الأسبوع الماضي بسبب مستحقات لم تدفع وخلافات بشأن كيفية المضي قدما في القضية.

ولم تتأكد رويترز بعد إن كان تقي الدين قد كلف ممثلين قانونيين آخرين.