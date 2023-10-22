قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

استشهد عامل مدني في مطار دمشق الدولي وأصيب آخر بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأدى إلى خروجهما من الخدمة.

وقال مصدر عسكري في بيان: “حوالي الساعة 5:25 صباح اليوم نفذ الطيران الإسرائيلي بالتزامن قصفا جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين”.

وأضاف البيان: “إن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة”.