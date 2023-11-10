محمد بن سلمان: ندين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

أدان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين، واستمرار انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي، مشدداً على حرص المملكة والدول الإفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح أعمال القمة السعودية الإفريقية على ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام.

وأضاف ولي العهد السعودي: “تدعم المملكة والدول الإفريقية جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي هذا الصدد، فإننا نرحب باستئناف محادثات جدة بين ممثلي طرفي الأزمة في السودان، ونأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبها ومقدراته”.