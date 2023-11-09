شرطة الإمارات تحل لغز قضية سرقة في 180 دقيقة

عثرت شرطة عجمان بدولة الإمارات على حقيبة بها 125,000 درهم بعد ثلاث ساعات من الإبلاغ عن سرقتها وتمكنت من إلقاء القبض على اللص.

ونشرت شرطة عجمان عبر حسابها على منصة “إكس” مقطع فيديو لصاحب الأموال المستردة وهو هندي الجنسية يتحدث عن الواقعة، وشكر الشرطة على مجهودها.

ومن خلال الفيديو تبين أن صاحب الشكوى نسى الحقيبة أمام سيارته في مواقف العمارة التي يسكن بها بعد عودته من العمل في منطقة الراشدية.

وتابع: “لقد نسيت الأمر وصعدت إلى شقتي بمجرد وصولي إلى المنزل، أدركت أن حقيبتي مفقودة وبها 125 ألف درهم فهرعت إلى الطابق السفلي، لكنني لم أجدها في أي مكان، عندها أدركت أنها سرقت واتصلت على الفور بالشرطة”.

وأضاف صاحب الشكوى: “في أقل من ثلاث ساعات بعد شكواي، تلقيت مكالمة من شرطة عجمان، وتم إبلاغي بأنهم استعادوا حقيبتي وقبضوا على السارق”، وشكر صاحب الأموال المستردة الشرطة وشكر دولة الإمارات.

جدير بالذكر أنه في أواخر أكتوبر الماضي كانت شرطة إمارة عجمان قبضت على مشتبه به في جريمة قتل بعد دقيقة واحدة فقط من ارتكاب الجريمة في منطقة الحميدية 1 بالروضة.

ووصلت دورية للشرطة إلى مكان الحادث في غضون دقيقة، ووجدت المشتبه به يحاول الفرار بعد قتل مواطنه، ولكنها ألقت القبض عليه.