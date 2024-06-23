بسبب حرارة الطقس.. ساعات عمل جديدة في العراق

ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء على المواطنين والموظفين، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها العراق.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، فإن بدء الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية في المحافظات، عدا العاصمة بغداد، سيكون في الساعة السابعة صباحاً وينتهي عند الساعة الواحدة ظهراً.

وذكر البيان، أنه تم منح المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، بما فيها الدوائر المركزية غير المرتبطة بالمحافظة، في الأيام التي تبلغ فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية فأكثر.

أما في العاصمة بغداد، فستستمر المؤسسات الحكومية بالعمل وفقاً للتوقيتات المذكورة في قرار مجلس الوزراء 24213 لسنة 2024، مع مراعاة تقديم وقت بدء الدوام الرسمي مدة ساعة واحدة، وتقليص عدد ساعات الدوام الرسمي لمدة ساعة واحدة في نهاية الدوام.

وذلك يعني أن وقت نهاية الدوام في المؤسسات الحكومية ببغداد سيكون قبل ساعتين من الوقت المعمول به قبل هذا التوجيه (ساعة بسبب التقديم، وساعة إضافية بسبب التقليص).

يُذكر أن العراق يعاني من شحّ في الطاقة الكهربائية، حيث تنتج المنظومة الوطنية 25 ألف ميغاواط بينما تتجاوز حاجة البلاد 40 ألف ميغاواط، مما يدفع العراقيين لشراء الطاقة الكهربائية عبر مولدات خاصة باهظة الثمن.

ووفقًا لبيان الحكومة، ستبدأ ساعات العمل المُقلصة الجديدة من اليوم الأحد 23 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 29 أغسطس، ثم يتم العودة إلى التوقيتات المعمول بها قبل إصدار هذا التوجيه.

والجدير بالذكر أن العراق ضمن قائمة أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي عالميًا، حيث صنفته الأمم المتحدة من بين الدول الخمس الأكثر عرضة لهذه المخاطر.