الكويت.. ضرائب جديدة على الشركات متعددة الجنسيات

تدرس الكويت فرض ضريبة قدرها 15% على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقًا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق وثيقة قالت وكالة “رويترز” إنها اطلعت عليها..

وتفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرائب نسبتها 15% على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.

ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب عن 4.5% من الأرباح.

في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.

وقالت وزارة المالية في رد على سؤال برلماني مؤرخ في 30 تشرين الأول/أكتوبر، إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيدًا لاختيار “الممارسة الأفضل” التي تحقق مصلحة الدولة.

وأضافت الوزارة أن “أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي.. بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلًا من سدادها في الخارج”.

ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل، في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90 في المئة من الميزانية العامة.

ولم ترد وزارة المالية على طلب من رويترز للتعليق.

وأكدت الوزارة أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15% نافية وجود “أي ضغوط دولية” على الدولة لفرضها. وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين.