السعودية تعلن ولادة 7 من النمور العربية المهددة بالانقراض

أعلنت السعودية، عن ولادة 7 من صغار النمر العربي، أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، والتي تخضع لرعاية خاصة للحفاظ على استمرارها على قيد الحياة.

وقالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن الهراميس (صغار النمر العربي)، ولدت خلال فترة الخمسة أشهر الماضية، في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بمحافظة الطائف.

27 نمرا بالسعودية

وبهؤلاء الأشبال، وصل العدد الكلي من النمور العربية بالسعودية، إلى 27 نمرا، حسب وكالة الأنباء السعودية، ليتضاعف بذلك عدد النمور منذ بدء مشروع الهيئة الملكية الرامي للحفاظ على النمر العربي من الانقراض.

وأطلقت السعودية، المشروع في عام 2020، بهدف إعادة تأهيل النظم البيئية، تحقيقا لمستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

مزايا النمر العربي

النمر العربي، هو أصغر النمور في قارة آسيا وإفريقيا، ويتميز بجسم رشيق، وحاستي شم، وسمع مرهفتين، ونظرات ثاقبة، وسرعة فائقة، وهو يعيش في منطقة الجزيرة العربية.

تهديد بالانقراض

يصنف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، النمور العربية ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بشدة، حيث لا يتجاوز عددها اليوم 200 نمراً، وهو ما يضعه على قائمة منظمة الحماية العالمية للكائنات المهددة بالانقراض، بعد تراجع أعداده بنسبة 90% خلال القرن الأخير، نتيجة فقدان مواطنه الطبيعية، والصيد الجائر على مر السنوات الماضية.

اليوم العالمي للنمر العربي

ويأتي إعلان الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن نجاح الولادات السبع الجديدة للنمر العربي، بالتزامن مع اعتماد الأمم المتحدة، يوم 10 فبراير من كل عام يوماً عالمياً للنمر العربي لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي.