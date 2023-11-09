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السعودية تفعل مبادرة “تمكين إفريقيا” بالتعاون مع 5 دول

مذكرات التفاهم التي وقعتها السعودية، مع كل من، نيجيريا، والسنغال، وتشاد، أثيوبيا، ورواندا، تأتي تفعيلا لمبادرة “تمكين أفريقيا”.

فريق التحرير by فريق التحرير
ChatGPT تشات جي بي تي في السعودية

وقعت المملكة العربية السعودية، وخمس دول إفريقية، اليوم الخميس، مذكرات تفاهم للتعاون في مختلف مجالات الطاقة، ضمن مبادرة “تمكين إفريقيا”.

وقع من الجانب السعودي، على هذه المذكرات، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي.

والدول الإفريقية التي وقعت معها السعودية، مذكرات تفاهم هي، نيجيريا، والسنغال، وتشاد، أثيوبيا، ورواندا، حيث تضمنت مذكرات التفاهم تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول، وتحقيق مستهدفات مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.

وتمثل هذه المذكرات، تفعيلا عمليا لمبادرة “تمكين إفريقيا”، التي أطلقتها السعودية خلال أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أقيم في الرياض الشهر الماضي.

وتستهدف مبادرة “تمكين إفريقيا”، الإسهام في مساعدة الدول الإفريقية على مواجهة تحديات الحصول على إمدادات موثوق بها ومستدامة من الطاقة، مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث.

وانطلقت الخميس، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بحضور عدد من المسؤولين في السعودية، والدول العربية والإفريقية، وقادة المال، والأعمال، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية.

وتحقيقا لهدف المؤتمر المتمثل في تعزيز الشراكة السعودية العربية الإفريقية بعدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، سيتم توقيع اتفاقيات واستثمارات متنوعة في مجالات مهمة.

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فريق التحرير

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