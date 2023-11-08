“هذه هي الإمارات”.. إنجازات عام 2023 في فيديو 113 ثانية

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيديو مدته 1.53 ثانية يستعرض إنجازات الإمارات خلال 2023.

وعنون الشيخ حمدان الفيديو على حسابه في موقع “إكس”، بسؤال ماذا يمكن لدولة أن تنجز خلال 365 يوماً؟

واستعرض مقطع الفيديو أبرز الإنجازات خلال العام الحالي واختتم بعبارة “هذه هي الإمارات في 2023 قيادة لا تعرف المستحيل، ودولة تصنع المستقبل ولا تنتظره”.

وتضمن الفيديو نجاح الدولة في استضافة “إكسبو 2020 دبي”، ومبنى متحف دبي المستقبل الأيقونة الهندسية التي تتحدى قواعد الهندسة .

وجاء في الفيديو تحقيق الإمارات نمواً في تجارتها غير النفطية بنسبة 17%، لتصل إلى 2.2 تريليون درهم في ظل التراجع العالمي.

وأعلن الفيديو عن استقبال الدولة لـ 25 مليون سائح وتصدر الدولة المؤشرات التنموية العالمية بإحتلالها 186 مؤشراً تنموياً عالمياً.

ماذا يمكن لدولة أن تنجز في 365 يوم؟#الاجتماعات_السنوية_لحكومة_دولة_الإمارات pic.twitter.com/iiQ3Rpj4Bk — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 8, 2023

واستعرض الفيديو تصدر الإمارات التصنيف العالمي لأقوى جواز سفر بدخول 180 دولة دون الحاجة لتأشيرة، وجمعها مليار وجبة لفقراء العالم خلال شهر واحد فقط.

بالإضافة إلى تشجيع ملايين الطلاب العرب على القراءة، إذ جمعت الإمارات 24.8 مليون طالب وطالبة عبر أكبر تحد عالمي للقراءة “تحدي القراءة العربي”.

وأبرز الفيديو استثمارات الإمارات في الطاقة النظيفة اذ وقعت اتفاقاً بـ100 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع.

وشهد الفيديو الحوار العالمي حول تغير المناخ، حيث تستضيف الإمارات قمة “COP 28” بحضور 140 رئيس دولة وحكومة، كذلك تضمن الفيديو تصدر الإمارات مؤشر الأمن والتجول ليلاً بأمان.