الإمارات ترسل مساعدات لفلسطين بـ 33.6 مليون دولار

بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بإرسال مساعدات لفلسطين بمبلغ 33.6 مليون دولار، كما أطلقت حملة لإغاثة الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، تحت شعار “تراحم من أجل غزة “، بهدف إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية.

وأرسلت دولة الإمارات، الجمعة، طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بالإمارات، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وأكد، أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

وأضاف، أن دولة الإمارات بادرت بشكل عاجل إلى إرسال المساعدات نتيجة الحاجة الملحة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، منوها بأن المساعدات الطبية التي أرسلتها الدولة بالتنسيق مع مصر في إنتظار إدخالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة وخاصة الأطفال والنساء.

محمد بن راشد يقدم مساعدات عاجلة لفلسطين بمبلغ 50 مليون درهم

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجمعة، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم ( 13.624 مليون دولار تقريبا)، عن طريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.

الإمارات تطلق حملة “تراحم من أجل غزة” لإغاثة المتضررين الفلسطينيين

كما أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة لإغاثة الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، تحت شعار “تراحم من أجل غزة “، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة تنمية المجتمع بالإمارات، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

كما تهدف حملة “تراحم من أجل غزة” التضامن مع الأطفال الفلسطينيين، والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا، وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم، ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية، ومواد النظافة العامة.

وتنطلق الحملة الأحد المقبل، في أبوظبي تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصراً، على أن يتم تنظيمها في باقي الإمارات لاحقا.

رئيس الإمارات يأمر بتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين بـ٢٠ مليون دولار

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قد أمر الثلاثاء الماضي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار.

ويأتي هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.