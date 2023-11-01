الأردن ينصح رعاياه بتجنب السفر إلى لبنان

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، إنها تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى، نظراً للاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها السلطات اللبنانية.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا): “حرصا من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى”.

حرصاً من #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى #الجمهورية_اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.https://t.co/43CkZAesWh pic.twitter.com/uOPMZF4jZH — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 1, 2023

ونقل البيان تصريحات للناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، قال فيها إن “هذه الدعوة تأتي استنادا إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان”؟

وأكد القضاة “حرص الوزارة على سلامة الجميع، وعلى قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فورا على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت”، والاتصال على أرقام حددها في البيان.