اتفاقية بقيمة 600 مليون ريال لتجربة استثنائية في الطائف

وقعت اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 600 مليون ريال بهدف تطوير مشروع مطل الهدا في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وتعرز الاتفاقية الموقعة بين شركتي مدر وبلوم للاستثمار توفير التمويل اللازم لتطوير الفنادق الفاخرة بفئة 5 نجوم، ومنتجعات صحية، وشقق خدمية، ومنازل فاخرة تطل على مناظر خلابة لجبال الهدا.

ويتكون المشروع من ممشى مطل، وسوق الطائف القديم، و”تلفريك”، وحدائق وبساتين، بهدف تعزيز تجربة الزوار والمقيمين في المنطقة.

ويعد هذا المشروع الاستثماري التطويري في مطل الهدا فرصة وظيفية مثالية لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار لاستكشاف هذه المنطقة الساحرة بجمالها الطبيعي.

يذكر أن الاتفاقية وقعت على هامش فعاليات منتدى الطائف للاستثمار، ومثل الجانبين في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة مدر للاستثمار محمد المالكي، ومدير صناديق شركة بلوم للاستثمار السعودية فيصل الرشيد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.