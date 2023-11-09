فريق التحرير by فريق التحرير

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اتفاقية بقيمة 600 مليون ريال لتجربة استثنائية في الطائف

تنتظر مدينة الطائف تطورا في “مطل الهدا” من شأنه أن يخلق تجربة مميزة للسياح والمقيمين في المنطقة.

فريق التحرير by فريق التحرير

وقعت اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 600 مليون ريال بهدف تطوير مشروع مطل الهدا في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وتعرز الاتفاقية الموقعة بين شركتي مدر وبلوم للاستثمار توفير التمويل اللازم لتطوير الفنادق الفاخرة بفئة 5 نجوم، ومنتجعات صحية، وشقق خدمية، ومنازل فاخرة تطل على مناظر خلابة لجبال الهدا.

ويتكون المشروع من ممشى مطل، وسوق الطائف القديم، و”تلفريك”، وحدائق وبساتين، بهدف تعزيز تجربة الزوار والمقيمين في المنطقة.

 ويعد هذا المشروع الاستثماري التطويري في مطل الهدا فرصة وظيفية مثالية لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار لاستكشاف هذه المنطقة الساحرة بجمالها الطبيعي.

 يذكر أن الاتفاقية وقعت على هامش فعاليات منتدى الطائف للاستثمار، ومثل الجانبين في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة مدر للاستثمار محمد المالكي، ومدير صناديق شركة بلوم للاستثمار السعودية فيصل الرشيد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...