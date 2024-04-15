فريق التحرير by فريق التحرير

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أول زيارة لرئيس الحكومة العراقية محمد السوداني لواشنطن للقاء الرئيس الأمريكي

اجتماع رئيس الحكومة العراقية بالرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم

فريق التحرير by فريق التحرير

يجتمع مساء اليوم الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أول زيارة للأخير منذ تسلّمه منصبه في تشرين الأول 2022، وذلك لبحث قضايا اقتصادية وسياسية عديدة في قمة تم التخطيط لها منذ فترة طويلة للنظر في مسائل عديدة مثل الاستثمار في الطاقة والملف الاقتصادي والمالي وملف التربية والتعليم، مثلما ورد في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

 ويلفت المتحدث باسم الحكومة العراقية أن “ثاني أهم الملفات في الزيارة هو الملف المالي والعلاقة مع وزارة الخزانة الأميركية، وتطورات مشروع الإصلاح المالي العراقي بما يرتبط بالمصارف العراقية والديون وغيرها”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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