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Posted inسياسة واقتصاد

الصين تتعهَّد أمام منظمة التجارة العالمية بفتح أسواقها

تعهدت الصين أمام منظمة التجارة العالمية اليوم بفتح أسواقها الواسعة بشكل أكبر أمام الدول الأخرى.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الصين تتعهَّد أمام منظمة التجارة العالمية بفتح أسواقها
الصين تتعهَّد أمام منظمة التجارة العالمية بفتح أسواقها

وقطعت بكين هذا التعهد خلال مراجعة منظمة التجارة العالمية الممارسات التجارية الصينية، وهو إجراء تخضع له في جلسات مغلقة وبشكل منتظم جميع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 164.

وذكر تقرير صادر عن المنظمة أن الصين اقترحت تشجيع الجهود لتعزيز “نموذج تنموي جديد” ضمن إستراتيجية تدعم من خلالها الأسواق المحلية والدولية بعضها البعض، بينما تبقى الأسواق المحلية “الدعامة الأساسية”.

وأضاف التقرير أنه “من خلال الاستفادة بالكامل من إمكانات الطلب المحلي، فإن نموذج التنمية الجديد يعمل على ربط أفضل بين الأسواق المحلية والدولية ،وتحقيق تنمية أقوى وأكثر استدامة”.

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