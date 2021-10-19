تعافي الاستثمارات العالمية في النصف الأول من العام الجاري

ووفقاً لتقرير اتجاهات الاستثمار العالمي الذي أصدره البرنامج اليوم، فإن زيادة الاستثمارات في الربعين الأولين من 2021م أدت إلى استعادة 70٪؜ من خسائر الاستثمار الناجمة عن وباء كورونا في عام 2020م، وإن الانتعاش السريع للاستثمار الأجنبي المباشر والتوقعات المتفائلة يخفيان التباين المتزايد في التدفقات بين الاقتصادات النامية والمتقدمة, فضلاً عن التأخر واسع النطاق في انتعاش الاستثمارات والقدرة الإنتاجية.

وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة أكبر زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من العام الجاري الذي بلغ 424 مليار دولار، بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف من نفس الفترة عام 2020م.

وفي أوروبا شهدت العديد من الاقتصادات الكبرى زيادة 5٪؜ في المتوسط.

كما ارتفعت التدفقات في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 90٪؜ مدفوعة بزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، كما ازدادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية زيادة كبيرة بلغت 427 مليار دولار، مع تسارع في شرق وجنوب شرق آسيا (٢٥٪؜).

وانتعشت من مستويات ما قبل الوباء في أمريكا الوسطي والجنوبية، وانتعاشاً في العديد من الاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء أفريقيا وغرب ووسط آسيا