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Posted inسياسة واقتصاد

“مستقبل الاستثمار” يجمع أكثر من 250 من القادة والخبراء العالميين في السعودية

أعلنت مبادرة مستقبل الاستثمار انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من المبادرة خلال الفترة 26 – 28 أكتوبر الجاري بالرياض ، حيث يرتقب أن تشهد الفعالية الإعلان عن مجموعة جديدة من الاتفاقيات والاستثمارات لتضاف إلى اتفاقيات سابقة أُبرِمت بقيمة إجمالية تبلغ 125 مليار دولار منذ انطلاق المبادرة في العام 2017م.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
"مستقبل الاستثمار" يجمع أكثر من 250 من القادة والخبراء العالميين في السعودية
"مستقبل الاستثمار" يجمع أكثر من 250 من القادة والخبراء العالميين في السعودية

وتتمثل رؤية المبادرة -التي ترعاها الآن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار- في تمكين ألمع العقول في العالم من صياغة معالم مستقبل مشرق للجميع. وحددت المؤسسة عناصر برنامج للمبادرة يركز الجهود في محور “الاستثمار في الإنسانية”، من خلال مناقشة المجالات الجوهرية التي تعزز الأعمال التجارية والعمل الحكومي والاستثمارات, وهي تحديداً تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

وتعليقاً على انطلاق هذا الحدث، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، : “وضعنا برنامج الدورة الخامسة للمبادرة بحيث نستفيد من التحولات التي شهدها العام الماضي في ضمان العمل على تحقيق التقدم والازدهار وإتاحة الفرص للجميع. ويتميز برنامج المبادرة -وهو تفاعلي الطابع- بحوارات مع قادة عالميين، موائد مستديرة تجمع كبار التنفيذيين، ومناقشات مع الرؤساء التنفيذيين وصناع السياسات , وما يميز منصة المبادرة هو الالتزام بتحويل الأقوال إلى أفعال، وهو النهج الذي سوف يتواصل هذا الشهر, بينما نبتكر حلولًا جديدة للتأثير إيجاباً في الإنسانية”.

وتشتمل المبادرة على مؤتمرات قمة حول الاستثمار في التعليم، والاستثمار في العالم الافتراضي Metaverse، والاستثمار في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG، بالإضافة إلى الجلسات الرئيسية حول الدور المتطور للأعمال والحكومات، والاستثمار في المساواة، والاستثمار في الابتكارات الطبية، والاقتصاد الدائري للكربون، والتكيف مع تبعات تغير المناخ، والاستثمار في الأمن الغذائي، والهيدروجين الأخضر، ومستقبل الشركات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة، ومن المنتظر مشاركة أكثر من 250 متحدثًا دوليًا رئيسيًا في فعاليات المبادرة.

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