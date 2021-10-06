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Posted inسياسة واقتصاد

وفد تجاري إيرلندي يبحث فرص الاستثمار في السعودية

بحث وفد تجاري من إيرلندا مع قطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أمس، أوجه التعاون المشترك وسبل الاستفادة من الفرص لاستثمارية في اقتصاد البلدين، ووسائل زيادة حجم التبادل التجاري.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وفد تجاري إيرلندي يبحث فرص الاستثمار في السعودية
وفد تجاري إيرلندي يبحث فرص الاستثمار في السعودية

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي جوزيف لينش أن العلاقات التجارية بين البلدين تتميز بالقوة والمتانة والتعاون المشترك، منوهًا لما يضطلع به المجلس من دور لتوطيد العلاقات بين قطاعي الأعمال وما حققه من إنجازات ولقاءات لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين.

يذكر أن الوفد ضم ممثلين لعدد من الشركات تعمل في قطاعات مواد البناء، والتقنية، وإدارة المشاريع الهندسية والطاقة المتجددة، والترفيه، والتدريب وإدارة حلول التعليم، التقنية الطبية، والسفر والسياحة، والزي الطبي، والخدمات القانونية والمنتجات الزراعية والمواد الغذائي.

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