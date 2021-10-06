وفد تجاري إيرلندي يبحث فرص الاستثمار في السعودية

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي جوزيف لينش أن العلاقات التجارية بين البلدين تتميز بالقوة والمتانة والتعاون المشترك، منوهًا لما يضطلع به المجلس من دور لتوطيد العلاقات بين قطاعي الأعمال وما حققه من إنجازات ولقاءات لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين.

يذكر أن الوفد ضم ممثلين لعدد من الشركات تعمل في قطاعات مواد البناء، والتقنية، وإدارة المشاريع الهندسية والطاقة المتجددة، والترفيه، والتدريب وإدارة حلول التعليم، التقنية الطبية، والسفر والسياحة، والزي الطبي، والخدمات القانونية والمنتجات الزراعية والمواد الغذائي.