دعم حكومي لرواد أعمال “الاستثمار الجريء” في السعودية

وأوضح معاليه خلال لقائه بالشركات ورواد الأعمال، أن الوزارة تسعى إلى توظيف التقنيات والأنظمة الرقمية الحديثة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز معايير جودة الحياة في المدن، لافتاً إلى أن القطاعين البلدي والسكني يذخران بفرص استثمارية كثيرة، وأن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات ومعلومات في القطاعين البلدي والسكني يمكن الاستفادة منها لإيجاد الفرص الاستثمارية.

وشهد اللقاء الذي حضره محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف طارق الحفظي، وعدداً من قيادات الوزارة، طرح عدد من المقترحات والأفكار من الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير الأعمال الحكومية بما فيها الرقابة وخدمات المواطنين لتعزيز الأداء الرقابي وسلوك الامتثال وتسريع وتيرة العمل والإنجاز. مشدداً معاليه على دور القطاع الخاص في تنمية القطاعات الحكومية المختلفة بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030، ويسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي.