محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inسياسة واقتصاد

الشركات الألمانية توسع فرصها الاستثمارية في السعودية

نظمت وزارة الاستثمار ورشة عمل مع المستثمرين من الشركات الألمانية، بهدف تعزيز الاستثمارات القائمة، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الشركات الألمانية توسع فرصها الاستثمارية في السعودية
الشركات الألمانية توسع فرصها الاستثمارية في السعودية

وتأتي هذه الورشة التي أُقيمت بمقر الوزارة بالرياض اليوم ضمن الجهود المتواصلة من الوزارة في فتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين؛ لتقديم الخدمات والحلول النوعية عبر قنواتها المتعددة، والتي تشتمل على: مراكز علاقات المستثمرين، والبوابة الإلكترونية، ومركز التواصل ومديري علاقات المستثمرين، وزيارات الدعم والمساندة. وناقشت الورشة أبرز طرق التوسع في الاستثمارات الحالية، وأهم النقاط التي تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030م. وتسعى الوزارة من خلال عقد هذه الورش لتأكيد أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين، والاستماع للمقترحات والمرئيات للوصول إلى رعاية متكاملة مقدمة للشركات الاستثمارية في المملكة.

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