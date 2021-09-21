الشركات الألمانية توسع فرصها الاستثمارية في السعودية

وتأتي هذه الورشة التي أُقيمت بمقر الوزارة بالرياض اليوم ضمن الجهود المتواصلة من الوزارة في فتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين؛ لتقديم الخدمات والحلول النوعية عبر قنواتها المتعددة، والتي تشتمل على: مراكز علاقات المستثمرين، والبوابة الإلكترونية، ومركز التواصل ومديري علاقات المستثمرين، وزيارات الدعم والمساندة. وناقشت الورشة أبرز طرق التوسع في الاستثمارات الحالية، وأهم النقاط التي تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030م. وتسعى الوزارة من خلال عقد هذه الورش لتأكيد أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين، والاستماع للمقترحات والمرئيات للوصول إلى رعاية متكاملة مقدمة للشركات الاستثمارية في المملكة.

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