التشيك تنوه بتنوع الاقتصاد السعودي

جاء ذلك خلال لقائه اليوم والوفد المرافق له الذي يمثل عددا من الشركات التشيكية , بنائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق الحيدري وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين لبحث آفاق ومجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

من جهته عدّ المهندس الحيدري اللقاء فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين واستكشاف الفرص في السوقين السعودي والتشيكي، لاسيما أن حجم التبادل التجاري والبالغ نحو 2.5 مليار ريال عام 2019 يعد متواضع مقارنة بالفرص المتاحة والقدرات الاقتصادية لدى الدولتين.

يذكر أن التشيك تحتل المرتبة رقم 54 من حيث حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم، فيما بلغ حجم الصادرات السعودية إلى التشيك نحو 56 مليون ريال في عام 2019م، وبلغت قيمة الواردات السعودية من التشيك نحو 2.5 مليار ريال وتأتي التشيك في المرتبة رقم 37 من بين الدول التي تستورد منها المملكة.