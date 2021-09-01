“ساما” والبنوك المحلية يحفزون الشمول المالي والتنمية المستدامة في السعودية

ويشارك في اللقاء وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي زياد اليوسف ، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد ، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية الدكتور رجا المرزوقي، ويدير اللقاء عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي.

ويناقش المشاركون الشمول المالي ودوره في التنمية الاقتصادية، كما يسلّط الضوء على الآثار التشريعية للشمول المالي، بالإضافة إلى أدوار المؤسسات المالية في الشمول المالي ودوره في تعزيز الحلول الرقمية.

ويأتي اللقاء للتعريف بالشمول المالي وفوائده الاجتماعية والتي تتمثل في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية المستدامة، كما أن له فوائد اقتصادية تتمثل في الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية المملكة 2030.

وأوضح المركز أنه يمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بالمركز على تويتر @CFKC_KSA في تمام السابعة مساءً.