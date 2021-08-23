محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصاد

السعودية تعلن عن فرص استثمارية في مكة المكرمة

أعلنت شركة البلد الأمين عن رغبتها في تأهيل الشركات ذات الخبرات المتميزة لمشروعات استثمارية في مجالات متعددة بمدينة مكة المكرمة غرب السعودية، وذلك في إطار إستراتيجية أمانة العاصمة المقدسة لدعم وتعزيز أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030؛ بهدف تشجيع المستثمرين.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تعلن عن فرص استثمارية في مكة المكرمة
الموعد النهائي لاستلام طلبات التأهيل عبر البريد الإلكتروني هو يوم الخميس 9 سبتمبر 2021م

وتضمنت الفُرص الاستثمارية، مشروع واجهة مكة على مساحة 200.000 متر مربع، ومشروع مدينة سكن العمّال على مساحة 692.264 متراً مربعاً، ومشروع حديقة الوسيق على مساحة 85.000 متر مربع، ومشروع المركز الحضري على مساحة 26.000 متر مربع، ومشروع ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية – رضي الله عنها – على مساحة 20.000 متر مربع، ومواقع متفرقة لإقامة أكشاك على مساحاتٍ متعددة.

واشترطت شركة البلد الأمين بأن يكون المستثمر مؤسسة أو شركة مسجلة بحسب نظام وزارة التجارة والاستثمار في المملكة، وأن يقدم المستثمر ما يفيد ملاءته المالية، وأن يحمل المؤهلات الفنيّة اللّازمة للمشاركة في المشروع وسابقة الأعمال في تنفيذ مشروعات مشابهة.

وأشارت إلى أن الموعد النهائي لاستلام طلبات التأهيل عبر البريد الإلكتروني [email protected] هو يوم الخميس 2 صفر 1443هـ الموافق 9 سبتمبر 2021م باستثناء مشروعات الأكشاك.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا