السعودية: خدمات مالية ادخارية لمشتركي بنك التنمية الاجتماعية

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، والرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان، وتهدف الاتفاقية لتقديم الخدمات المالية الادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري.

كما يشمل ذلك توسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له، حيث تم اعتماد بنك البلاد، امتدادًا للاتفاقيات السابقة، وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل بنك البلاد على دعم تطلعات بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات البرنامج الادخاري وتنمية مدخرات المشتركين، بما يتيحه من فرص ممكنة لتنمية المدخرات عبر منظومة حلوله المالية والاستثمارية.

ويوفر برنامج زود العديد من المميزات، مثل تقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20%، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات، حيث يحظى البرنامج بإقبال لدى عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، بالإضافة إلى منتج زود الأجيال المخصص للفئة العمرية من 6 – 18 عاما ، حيث تجاوز عدد مشتركي المنتجات الادخارية أكثر من (95) ألف مشترك ومشتركة، فاق مجموع مدخراتهم (242) مليون ريال.

ويعد برنامج زود الادخاري باكورة البرامج الادخارية التي قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاقها في عام 2018 تزامناً مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر، ويهدف إلى تشجيع الأسر على الادخار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحرص بنك التنمية الاجتماعية عبر البرنامج على رفع نسبة مدخرات الأسر من 6% إلى 10% من إجمالي دخلها، ويمثل البرنامج أحد مبادرات البنك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى دعم الركائز الأساسية للبنك المتمثلة في تعزيز الثقافة المالية، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تسهم في تعزيز الوعي المالي.