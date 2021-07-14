تعاون سعودي بريطاني في مجالات الاستثمار

والتقى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمقر سفارة المملكة في لندن برئيس مجلس الكومنولث للمشروعات والاستثمار جوناثان بيتر.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار.

ويأتي اللقاء إثر اختتام أعمال منتدى الاستثمار المستدام السعودي البريطاني، الذي يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الطاقة الخضراء.

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