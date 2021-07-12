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Posted inسياسة واقتصاد

السعودية وبريطانيا تناقشان دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد

ضمن دعم التعاون السعودي البريطاني المشترك في قطاعات رئيسة ضمن برنامج رؤية 2030، بما فيها مجالات المدن الذكية والطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر، يعقد مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، غداً في لندن، اجتماعاً لمناقشة دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي في إطار مبادرة “السعودية الخضراء” بمشاركة مستثمرين وممثلي حكومتي البلدين.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية وبريطانيا تناقشان دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد
الاجتماع يأتي في إطار عمل المائدة المستديرة للاستثمار المستدام

وأوضح المجلس في بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار عمل المائدة المستديرة للاستثمار المستدام، التي انطلقت في شهر أكتوبر 2020م، وفي أعقاب إطلاق مبادرة “السعودية الخضراء” التي تهدف إلى تعزيز دور المملكة الإقليمي والدولي في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأفاد وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جيرمستوت، بحسب ما أورده بيان المجلس، بأن المملكة المتحدة أطلقت خطة العشر نقاط للثورة الصناعية الخضراء، بالإضافة إلى إطلاق المملكة العربية السعودية لمبادرة “السعودية الخضراء”، مشيراً إلى أن هذا الحدث سيلقي الضوء على فرص الاستثمار مهمة لكلا البلدين.

من جانبه أكد الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك الدكتور عماد الذكير، أن المجلس يدعم التعاون السعودي البريطاني المشترك في قطاعات رئيسة ضمن برنامج رؤية 2030، بما فيها مجالات المدن الذكية والطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر، معرباً عن تطلعه لتحقيق نتائج ملموسة من خلال المحادثات في مجالات التقنيات النظيفة والبنية التحتية المستدامة.

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