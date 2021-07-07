شركات صينية جديدة ترغب في الاستثمار في السعودية

وكشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني باتحاد الغرف السعودية محمد بن عبدالعزيز العجلان، أن نحو 15 شركة صينية أبدت رغبتها في الاستثمار في السعودية والدخول في مشاريع التخصص في القطاعات القطاعات الحكومية المختلفة إضافة الى مشاريع البنية التحتية، منوها بالعلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.

جاء ذلك في تعليق للعجلان عقب مشاركة “مجلس الأعمال السعودي الصيني ” بملتقى رؤساء| جمعيات الصداقة الصينية العربية والذي عقد تحت عنوان “تعزيز الصداقة والتعاون بين الصين والدول العربية في الفترة ما بعد الجائحة عبر التواصل والتبادل الشعبي”.

وتناول الملتقى تطلعات التعاون السعودي الشعبي الصيني العربي. وقال “العجلان” في كلمة ألقاها نيابة عن أعضاء الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الصيني إن التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية شهد تطورا واضحا في مسيرة توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية.

وعبر عن تطلعه إلى مزيد من الجهود لدعم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة في جميع الدول.

ونوه “العجلان” بالتعاون المشترك بين السعودية وجمهورية الصين في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير)، و(مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين) خصوصا في الطاقة الإنتاجية مما سيسهم في الإسراع بوتيرة تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتغير السريع وأهمية استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة على مستوى الطرفين.

وأشار إلى أن جمهورية الصين الشعبية والدول العربية دائما ما يستحضران القيمة التاريخية المشتركة التي الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الواحد والعشرين (“الحزام والطريق”)، ويعتبران شريكين في بناء “الحزام والطريق”، ويسعيان لتكريس روح طريق الحرير المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والاستفادة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وتنسيق السياسات وتسهيل المواصلات وتقوية الروابط التجارية والمالية والتواصل الثقافي والشعبي.

وأضاف:” خلال الأعوام السابقة اتضح ازدياد قيمة التعاون البناء الحزام والطريق وفقا لمبدأ التشاور والتعاون والمنفعة المتبادلة، بما يجعله طريق السلام والازدهار والانفتاح والإبداع والحضارة بين العالم العربي والصين.

وشدد العجلان على أن العلاقة بين الطرفين تسهم في توسيع مجالات التعاون لتفتح أفق واسعة من خلال تنمية القطاعات التوعية الجديدة بما يخدم الاهداف الاستراتيجية وتعزيز مفاهيم الاستدامة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، بما لا يتعارض مع قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة، وما يستهدفه من رفع معدلات النمو المستدام على مستوى كافة دول العالم يذكر ان الملتقي ناقش دور مؤسسات الفكر والرأي ووسائل الإعلام والشباب والبلديات في التواصل الودي الصيني العربي، وترسيخ القاعدة الشعبية للتعاون الصيني العربي لبناء الحزام والطريق.