50 عاماً بين استقالة نيكسون بخطاب تلفزيوني واستقالة بايدن بتغريدة وتوقيع رقمي

فيما خرج الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يوم 8 أغسطس 1974، عبر التلفزيون، ليوجه خطاباً إلى شعبه، أعلن خلاله استقالته من منصبه على خلفية «فضيحة ووترغيت، لم يعلن بايدن انسحابه من الحملة في خطاب تلفزيوني رسمي خاصة وأنه كان متشبثا حتى آخر لحظة بمنافسة ترامب، بل جاءت الاستقالة من خلال تغريدة تحمل توقيعًا رقميًا على منصة إكس التي يملكها إيلون ماسك، فيما شكك أمريكيون بسلامة الاستقالة وأعتبره البعض إهانة صارخة للشعب الأمريكي، بل ذهب بعضهم للقول إنه كان أحدث انقلاب يجري أمام أعين الجميع فيما يُقال إن الديمقراطية تحكمها ورقة الاقتراع.

وبعد دقائق من انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق البيت الأبيض يوم الأحد، وصف الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بايدن بأنه “أسوأ رئيس على الإطلاق”. كما أثار إعلان بايدن ردود فعل من مختلف زعماء العالم. وفي حوار مع شبكة سي إن إن ، قال ترامب: “إنه أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا. إنه أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا”.

وبينما لم يتأكد تماما من سيكون المرشح الديمقراطي، قال ترامب إنه يعتقد أن “هزيمة نائبة الرئيس كامالا هاريس سيكون أسهل من هزيمة بايدن”.