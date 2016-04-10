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Posted inسياسة واقتصاد

الأمير محمد بن سلمان يتدخل لحل مشاكل 32 شركة سعودية في مصر

الأمير محمد بن سلمان يتدخل لحل مشاكل 32 شركة سعودية في مصر

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الأمير محمد بن سلمان يتدخل لحل مشاكل 32 شركة سعودية في مصر
الأمير محمد بن سلمان يتدخل لحل مشاكل 32 شركة سعودية في مصر

أسهم ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في حل مشاكل 32 شركة سعودية في مصر تتجاوز قيمة استثماراتها 8.4 مليار ريال.

 

وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية أن تنسيقاً سعودياً مصرياً رفيعاً بمتابعة من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حسم مشاكل وعوائق المستثمرين السعوديين، مما أسهم في عودة عدد كبير من رجال الأعمال إلى ضخ استثماراتهم في مشاريع اقتصادية متنوعة.

 

وأضافت الصحيفة اليومية أن ذلك تم خلال فترة لا تتجاوز الـ 100 يوم.

 

وجاء تقرير الصحيفة بالتزامن مع زيارة يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمصر وتستمر خمسة أيام.

 

ويوم الجمعة الماضي، ثاني أيام يوم من أول زيارة رسمية يقوم بها الملك سلمان إلى القاهرة لتأكيد دعم الرياض لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وقع الجانبان 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات منها الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة.

 

وشمل ما تم توقيعه يوم الجمعة بين الحكومة المصرية والسعودية ثماني اتفاقيات من أهمها ترسيم الحدود البحرية ومشروعات الإسكان في سيناء والطاقة النووية وتجنب الازدواج الضريبي وست مذكرات تفاهم في قطاعات أبرزها الكهرباء والتجارة والصناعة إلى جانب ثلاثة برامج للتعاون.

 

وتعد السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، من أكبر داعمي حكومة السيسي الذي تولى الحكم في 2014 بعد عام على إعلانه حين كان قائداً للجيش ووزيراً للدفاع عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

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