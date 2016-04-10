مكافحة الفساد السعودية: انضباط الشركات يفوق الجهات الحكومية

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية (نزاهة) أن الانضباط والحوكمة في الشركات أفضل بكثير من المعمول به في الجهات الحكومية بالمملكة.

ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنها تقوم بدراسة حالات وبلاغات عن الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25 بالمئة كالشركة السعودية للكهرباء، والمياه الوطنية، والاتصالات السعودية، وبترو رابغ، وسابك، ومعادن، وأنه تجري متابعة ما تم رصده من ملاحظات ومخالفات.

ووفقاً لتقارير رسمية، أشارت “نزاهة” إلى أن زياراتها إلى الجهات الحكومية لم تكن بهدف المجاملة، بل أسهمت في تفهم دور الهيئة، وما يجب على الجهات الحكومية، وإن لم يكن ذلك بالمستوى الذي تأمله.

وبحسب تقارير عدة، تتجاهل الكثير من الجهات الحكومية في المملكة استفسارات “نزاهة”.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر، في العام الماضي، بأن تلتزم الجهات التي يشملها اختصاص “نزاهة” بالرد على استفساراتها خلال مدة أقصاهـا 30 يوماً من تاريخ إبلاغها الاستفسارات والملحوظات وبالنسبة إلى الاستفسارات “العاجلة جداً والمهمة وذات الطابع المُلِح” يكون الرد عليها خلال خمسة أيام من تاريخها.

وكان العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كان قد وجه، قبل حوالي 4 سنوات، بإنشاء جهاز خاص بمكافحة الفساد باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلا أن هذا الجهاز الحكومي الذي كان يحظي بدعمه الشخصي لم يتمكن من الحد من الفساد المستشري في أجهزة الدولة.