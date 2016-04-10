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Posted inسياسة واقتصاد

لأول مرة منذ حرب الخليج، أمريكا تنشر في قطر قاذفات بي-52 للتصدي﻿ لداعش

لأول مرة منذ حرب الخليج، أمريكا تنشر قاذفات بي-52 للتصدي لداعش في قاعدة العيديد القطرية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
لأول مرة منذ حرب الخليج، أمريكا تنشر في قطر قاذفات بي-52 للتصدي﻿ لداعش
لأول مرة منذ حرب الخليج، أمريكا تنشر في قطر قاذفات بي-52 للتصدي﻿ لداعش

واشنطن (رويترز) – نشرت القوات الجوية الأمريكية قاذفات من طراز بي-52 في قطر يوم السبت لتنضم إلى المعركة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا وهي المرة الأولى التي تنشر فيها هذه القاذفات في الشرق الأوسط منذ نهاية حرب الخليج عام 1991.

وقالت القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية إن المرة السابقة التي أرسلت فيها هذه القاذفات الطويلة المدى إلى المنطقة كانت في مايو أيار 2006 في إطار حرب أفغانستان ثم خلال تدريبات عسكرية قادتها الولايات المتحدة في الأردن في مايو أيار 2015.

وقال اللفتنانت جنرال تشارلز براون قائد القيادة المركزية للقوات الجوية “تظهر القاذفة بي-52 عزمنا المتواصل على الضغط بشكل مستمر على داعش والدفاع عن المنطقة خلال أي طارئ قد يحدث في المستقبل.”

 

 

 

(صورة الطائرة التي صممتها بوينغ- من ويكيبيديا)

 

 

وذكر اللفتنانت كولونيل كريس كارنس المتحدث باسم القيادة المركزية أنه لا يستطيع أن يحدد عدد القاذفات التي سيتم نشرها في قاعدة العديد الجوية “لأسباب أمنية تشغيلية”.

 

 

وجاء قرار واشنطن إرسال قاذفات بي-52 القوية لقاعدة العديد في وقت يصعد فيه الجيش الأمريكي معركته ضد  داعش في العراق وسوريا.

وقال براون إن القاذفات يمكنها حمل أسلحة موجهة وتنفيذ عدد متنوع من المهام منها الهجمات الاستراتيجية والدعم الجوي واعتراض الطائرات والعمليات البحرية.

 

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