رجل أعمال سعودي: آيتان في القرآن لو عُمل بهما لقُضي على البطالة نهائياً

قال رجل أعمال سعودي شهير إنه يوجد في القرآن الكريم آيتين لو عُمل بهما لقُضي على البطالة نهائياً.

وذكرت صحيفة “عين اليوم” السعودية أنه خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، الأربعاء الماضي، قال صالح كامل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بجدة؛ البوابة التجارية للمملكة، إن هناك آيتين في القرآن لو تم العمل بهما لتم القضاء على البطالة نهائياً، الآية الأولى هي (هو الذي أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها) والثانية (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضاً سخريا).

وأضاف الشيخ صالح كامل الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن البطالة هي المرتع الخصب للإرهاب وعامل أساسي في توليد الفكر المتطرف لدى الشباب، مشيراً إلى أن الإسلام نظّم الجانب الاقتصادي ولم يقتصر على العبادات.

وأكد “كامل” أن هناك 3 آلاف شركة سعودية تعمل في السوق المصرية وفرت أكثر من مليوني فرصة عمل، كذلك يوجد 1300 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي، لافتاً إلى أن هذه معلومة لا يعلمها الكثير من المستثمرين السعوديين والمصريين.

ووصف العلاقات المصرية السعودية بـ “الأزلية”، وقال إنها أقوى من أي شرذمة تريد التفرقة بينهما، مضيفاً أن قيمة المستثمر ليست بكم يملك ولكن بكم فرصة عمل وفر.

ويوجد في السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم، أكثر من 10 ملايين وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من الوطن العربي، ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون – الذين يعانون من نسبة بطالة مرتفعة تقدر رسمياً بنحو 12 بالمئة – مثل بعض وظائف قطاعي الإنشاءات والتجزئة والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.