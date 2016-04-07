وزارة العمل: سعودة نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات لا تشمل الإداريين ومندوبي التسويق

قالت وزارة العمل السعودية إن قرار سعودة قطاع بيع الهواتف النقالة (الجوالات) يستبعد العاملين في الشؤون الإدارية ومندوبي التسويق وأن القرار يشمل فقط العاملين في مراكز البيع والصيانة سواءً كانت كبيرة أو صغيرة.

ونقلت صحيفة “مكة” السعودية عن المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل إن العمالة التي تشتغل في قطاعي البيع والصيانة ستنقل خدماتهم إلى نشاط آخر لدى الكفيل نفسه، ويسمح لهم بنقل الخدمات لقطاع آخر أو كفيل آخر.

وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت، في مارس/آذار الماضي، قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة 100 بالمئة خلال 6 أشهر من صدور القرار.