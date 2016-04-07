“أنا سعودي ضد توطين الأجانب” يغزو تويتر

أطلق ناشطون على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي هاشتاكاً بعنوان (#انا_سعودي_ضد_توطين_الاجانب) بالتزامن مع زيادة الحديث عن مستقبل ملايين الوافدين الأجانب في المملكة العربية السعودية.

وتصدر الوسم (#انا_سعودي_ضد_توطين_الاجانب) الترند السعودي منذ إطلاقه صباح اليوم الخميس وأشعل سجالاً بين المغردين السعوديين.

ويوجد في السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم، أكثر من 10 ملايين وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من الوطن العربي، ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون – الذين يعانون من نسبة بطالة مرتفعة – مثل بعض وظائف قطاعي الإنشاءات والتجزئة والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

وتدفق هؤلاء العمال إلى المملكة خلال سنوات طفرة النفط وازدهار الاقتصاد. وتدعم تحويلات العمال الأجانب اقتصادات بلادهم. وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي بلغت تحويلات الأجانب 9.1 مليار دولار في الربع الثالث 2015. ولكن مع هبوط أسعار النفط أصبحت الآفاق قاتمة بعض الشيء. إذ تباطأ معدل نمو الاقتصاد السعودي مع تسجيل المملكة لعجز في الموازنة يقدر عند 100 مليار دولار سنوياً.

وكتب المغرد عاطي المضياني “الأجانب ابثرونا مافي أخد يأخذ رزق احد طيب الله هو الرازق وانتم مومنين بيرزقكم ببلدكم”.

وقال هاشم “#انا_سعودي_ضد_توطين_الاجانب والله إذا فيه خير للسعودية أكثر من بعض “السعوديين” .. توطينه أبرك”.

وقالت Lodi,Alhilal “#انا_سعودي_ضد_توطين_الاجانب اللي جاب التاق متخلف وفيه كم واحد تجمعوا معه ويقولون هما اخذوا رزقنا! بخصوص الشغل فالله يرزق من يشاء بغير حساب”.

وكتب المغردة حنان “#انا_سعودي_ضد_توطين_الاجانب أنا ما يستفزني إلا الأجنبي إذا سوى نفسه آخر حبه وجلس يدعي أن وجوده له فضل في تطوير البلد ! الله يعمر الرز بس”.

وقال ahad alawaid ‏@ahadalawaid “#انا_سعودي_ضد_توطين_الاجانب أنا عربي ومع توطين كل عربي. الأرض للجميع ولم يخلق الله سعودي، مصري، لبناني…إلخ هي مسميات خُلقت للتفريق بيننا”.

وكتب ســالـم الــراشـــد “#انا_سعودي_ضد_توطين_الاجانب كلكم لآدم وآدم من ترااااااااااب يا بشر متى نرقى دعوها فانها نتنه”.

وقال S.M.S.A “#انا_سعودي_ضد_توطين_الاجانب من يعتقد أو يشك أن رزقه سوف يُأخذ منه فهذا لم يؤمن بالله حقاً. إذا كتب الله لك رزقاً فلن يمنعه أحد أو يأخده غيرك”. وكتب أيضاً “#انا_سعودي_ضد_توطين_الاجانب قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرزق بيد الله ولن يأخذ أحد إلا ماكتبه الله له”.