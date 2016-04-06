غرفة دبي تتوقع تحقيق سوق تجارة التجزئة نمواً سنوياً مركباً 8.1% خلال 2016-2020

استعداداً لانطلاق المنتدى العالمي لتجارة التجزئة الذي سينطلق الأسبوع القادم في دبي، توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي مبني على بيانات “يورومونيتر”؛ محوره تطورات وآفاق سوق التجزئة في دبي؛ أن يكون حجم سوق التجزئة في دبي خلال العام 2015 قد بلغ 35.4 مليار دولار، حيث سجل نشاط تجارة التجزئة نمواً مستداماً ومتزايداً منذ 2010 بنسب تراوحت بين 3.5 و7.5 بالمئة سنوياً.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، ذكر التحليل إن تجارة التجزئة عبر المحلات شكلت ما نسبته 98 بالمئة من القيمة الإجمالية لتجارة التجزئة في 2015، وتفوق نموها بهامش كبير على النمو في فئة تجارة التجزئة خارج المحلات منذ 2010.

ويتوقع توسع نشاط التجزئة بنسبة تقدر بـ 7.7 بالمئة في 2016، والمحافظة على النمو في الأعوام المقبلة حتى 2020 بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 8.1 بالمئة، حيث يتوقع عندها أن تتجاوز مبيعات التجزئة 52 مليار دولار.

واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن سوق تجارة التجزئة في دبي تشكل مجالاً واعداً ينتظره آفاق نمو واسعة، مشيراً إلى وجود عوامل عديدة تجعل من دبي الوجهة الأكثر جذباً للعلامات التجارية وتجار التجزئة أبرزها تنامي الازدهار الاقتصادي، والزيادة المستمرة في عدد السكان، وارتفاع الدخل الأمر الذي يساهم في زيادة الإنفاق الكلي للمستهلكين في دبي، بالإضافة إلى الطفرة في عدد السياح، ووجود خطط واضحة لجذب المزيد من السياح وصولاً للعام 2020، معتبراً إن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يساهم بحوالي 29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، مما جعل القطاع محركاً رئيسياً للنمو في الاقتصاد المحلي.

وشدد “بوعميم” على إن غرفة دبي وتحضيراً للمنتدى العالمي لتجارة التجزئة الذي نجحت الغرفة في جذبه إلى الإمارة والذي سينظم خلال الفترة 12-14 أبريل/نيسان، تعمل بجد لتوفير بيئة ملائمة لتجارة التجزئة، ومساعدتهم على تعزيز تنافسيتهم في سوق الإمارة وأسواق المنطقة.