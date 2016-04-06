وزارة العمل السعودية تقترح زيادة المقابل المالي عن العمالة الوافدة إلى 12 ألف ريال سنوياَ

اقترحت وزارة العمل السعودية على مجلس الشورى (البرلمان) إقرار زيادة المقابل المالي على كل عامل وافد من 200 ريال شهرياً (2400 ريال سنوياً) ليصبح ألف ريال (12 ألف ريال سنوياً) ليتم تحقيق المطلوب بعد 8 سنوات من نفاذ القرار.

ونقلت صحيفة “الرياض” السعودية عن وزارة العمل رؤيتها بأن يكون القرار نافذاً بعد سنتين من إعلانه، وأن يتم دفع المقابل المالي عن كل وافد دون استثناء ودون النظر لعدد السعوديين في المنشأة.

كما اقترحت الوزارة على المجلس إقرار مقابل مالي قدره 500 ريال شهرياً تدفع عن كل عامل منزلي لمن لديه أكثر من 4 عمال، على أن يرتفع هذا الرسم شهرياً ليصل إلى ألف ريال شهرياً كحد أقصى.

وبحسب الصحيفة اليومية، جاء ذلك في رد وكالة الشؤون العمالية لوزارة العمل على تساؤلات لجنة خاصة تدرس مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة المقدم من عضو بالشورى علي الوزرة.

ومنذ العام 2011 تكثف الحكومة السعودية جهودها الرامية لدفع المزيد من المواطنين إلى وظائف القطاع الخاص من خلال زيادة تكلفة وصعوبة توظيف الشركات لأعداد كبيرة من العمال الوافدين. وفي 2012، فرضت الحكومة رسوما سنوية قدرها 2400 ريال (640 دولاراَ) على كل عامل أجنبي في الشركة يزيد على عدد عامليها من المواطنين السعوديين.